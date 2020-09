Taranto, ArcelorMittal ha convocato l’Ugl per domani.

La direzione generale dell’ArcelorMittal, ha convocato l’Ugl Nazionale Metalmeccanici nella sede dello stabilimento di Taranto per domani, martedì 8 settembre. Oggetto dell’incontro sarà sull’ex Ilva di Taranto. La delegazione sindacale capeggiata dal Segretario Nazionale, Antonio Spera sarà presente lì dove vorrà discutere anche sugli accordi non sottoscritti, non condivisi con l’Ugl e capire a che punto sono i progetti aziendali su tematiche che vanno dall’ambientalizzazione, a tutto il comparto dell’indotto ad essa collegata, i fornitori, i lavoratori in amministrazione straordinaria, sicurezza, salute e territorio.