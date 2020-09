Calcio Eccellenza lucana: Real Senise, Leonardo Ammirata è il nuovo preparatore dei portieri

Altro colpo in entrata per il Real Senise, ma questa volta per quanto riguarda lo staff tecnico, infatti la società senisese, di «patron» Nicola Spaltro, ha ingaggiato come preparatore dei portieri, Leonardo Ammirata. Si tratta di un grande ritorno; Ammirata, aveva difeso i pali della gloriosa squadra Forastieri calcio, che aveva militato nel campionato di serie d, nelle stagioni 1986-1987 e 1987-1988. Dunque grande capolavoro del direttore sportivo Salvatore Marino, che è riuscito a riportare a Senise, il grande portierone calabrese, che ha fatto la storia del Senise in serie d. Ammirata ha accettato la corte del diesse senisese, e dunque si è messo già a lavoro sul prato verde del «Giambattista Rossi», che Ammirata conosce benissimo. Altro innesto nello staff tecnico di mister Logarzo, si tratta del preparatore atletico Michele Mitidieri.

Rocco Sole