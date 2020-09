Real Time: campagna di comunicazione per festeggiare i 10 anni sul dtt

Benedetta Parodi, Ernst Knam, Clelia d’Onofrio, Damiano Carrara, Csaba dalla Zorza, ma anche Roberto Valbuzzi, Diego Thomas, Katia Follesa, Flavio Montrucchio, Federico Lauri, Donna Imma Polese ed Enzo Miccio.

I volti più amati di Real Time tutti insieme vestiti da gala in una bella foto per festeggiare i dieci anni del canale flagship del gruppo Discovery sul digitale terrestre.

Da tempo presenza fissa nella top 10 dei canali nazionali più visti, Real Time, segnala una nota Discovery, anche nel 2020 sta confermando i suoi numeri, che nei mesi estivi di luglio e agosto hanno toccato quota 1,8% di share nelle 24 ore sul totale individui, mentre la share è salita al 2,9% sul target donne 15-54.

Il canale femminile ha deciso di festeggiare la ricorrenza con una campagna ideata e prodotta da Discovery Creative, on air dal 31 agosto, con una Real Time song composta per l’occasione e un pacchetto grafico dedicato che verrà ripreso e declinato anche nelle singole campagne dei principali show in partenza a settembre

Prevista anche una presenza outdoor con speciali maxi formati nelle città di Milano, Napoli e Torino e una domination presso la stazione Duomo della metropolitana di Milano a partire dall’8 settembre; una pianificazione stampa – sui principali settimanali televisivi e a target femminile – e web – sulle principali piattafome a target femminile (pianificazione a cura di Wavemaker).

La campagna avrà anche una declinazione social, in particolare su Instagram, con giochi e filtri per i fan e su Tik Tok con una canzone con le frasi iconiche dei principali show del canale.

Sul fronte pubblicitario, previste delle sponsorizzazioni sul canale con formati speciali (billboard di apertura e chiusura, spot in cornice e framespot) e pacchetti grafici dedicati.

La campagna ha anche un risvolto benefico. In collaborazione con Sartoria Ismara, è stata realizzata una capsule collection di mascherine: parte del ricavato andrà a supportare il progetto ‘Riscriviamo il Futuro’ di Save the Children.