NUOVO SINGOLO “RICORDAMI” di Tommaso Paradiso

Dopo il successo di “Non avere paura”, “Ma lo vuoi capire?” e “I nostri anni”, da mercoledì 2 settembre, è disponibile su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Tommaso Paradiso intitolato “Ricordami” (Island Records), in radio da venerdì 4 settembre. Il singolo è scritto da Tommaso Paradiso e prodotto da Katoo (Francesco Catitti).

Abbracciami, baciamoci, ricordami…tanto comunque andrà sarà un successo

Canta così l’artista, nel nuovo singolo da solista, mettendo in musica (con arrangiamenti piacevolmente retrò) e parole i sentimenti nostalgici che da sempre caratterizzano il suo stile. Ricordami” è la canzone perfetta per la fine di un’estate diversa dalle altre, che tutti ricorderemo per sempre.

Il brano anticipa l’uscita dell’album di debutto solista di Tommaso Paradiso, previsto per l’inizio del 2021, al quale seguirà “Sulle Nuvole Tour” nei più importanti palazzetti italiani, riprogrammato ad aprile e maggio 2021.

LE DATE DEL TOUR

Giovedì 15 aprile 2021 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum

Domenica 18 aprile 2021 || Jesolo (VE) @ PalaInvent

Giovedì 22 aprile 2021 || Roma @ Palazzo dello Sport

Lunedì 26 aprile 2021 || Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

Mercoledì 28 aprile 2021 || Firenze @ Nelson Mandela Forum

Venerdì 30 aprile 2021 || Torino @ Pala Alpitour

Domenica 2 maggio 2021 || Napoli @ PalaPartenope

Mercoledì 5 maggio 2021 || Bari @Palaflorio

Sabato 8 maggio 2021 || Reggio Calabria @ PalaCalafiore

Martedì 11 maggio 2021 || Catania @ PalaCatania

Ulteriori informazioni su vivoconcerti.com