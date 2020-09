“Storie di luoghi straordinari” La scuola Holden di Alessandro Baricco sceglie la Puglia per un corso di storytelling nato dalla collaborazione con la barese Content Academy

Quattro lezioni ospitate nella sede barese de La Content Academy, a partire dal 6 e fino al 27 di novembre: si intitola “Storie di luoghi straordinari” ed è il primo corso sperimentale sullo storytelling e sulla narrazione dei luoghi nato dalla collaborazione tra la scuola di formazione barese e la nota accademia torinese di scrittura e narrazione presieduta da Alessandro Baricco.

Un percorso formativo pensato, in particolar modo, per tutti coloro che hanno voglia di affacciarsi al mondo della scrittura a partire proprio dai luoghi ma che, in questo periodo di particolare incertezza dovuta all’attuale crisi sanitaria, decidono di proseguire la propria formazione dalle regioni del Sud Italia.

Un laboratorio di vera e propria geografia narrativa, dove imparare a sviluppare storie a partire dai luoghi ed esercitare, in questo senso, diversi tipi di scritture: dalla pagina al web, dai saggi agli articoli scientifici.

Un percorso di lavoro sui testi guidato da scrittori e professionisti dell’editoria in cui, allo studio delle fasi del processo di scrittura e di revisione, seguiranno approfondimenti su teorie e tecniche autobiografiche e di racconto dei luoghi della propria vita.

Tre i moduli in cui il corso si declina, sotto la guida di altrettanti autorevoli docenti: “Scrivere i luoghi straordinari della nostra vita”, a cura di Alessandra Minervini, docente Holden, scrittrice, writing coach e consulente di progetti editoriali; “I luoghi che non sai”, a cura di Michele Dalai, scrittore, autore e conduttore radiofonico e televisivo, conduttore del format “L’Italia non finisce mai” in onda su Rai 1; “La mappa, il territorio, i social”, a cura di Cristiano Carriero, copywriter e storyteller, giornalista e blogger, co-fondatore de La Content Academy di Bari.

Il corso, a cui è possibile iscriversi entro la data del 25 ottobre 2020, nasce da una collaborazione già attiva tra la scuola Holden e lo stesso Cristiano Carriero, da anni docente presso la stessa accademia della scrittura di Torino.

Lo stesso corso sperimentale si inserisce nell’ambito delle attività formative dedicate al mondo della comunicazione proposte da La Content Academy.

Tra queste, anche la nuova edizione de La Classe, il percorso formativo in partenza alla fine di settembre e rivolto a tutti coloro che hanno voglia di approfondire i temi legati al digital marketing.

Un vero e proprio itinerario di studio, con 3 moduli formativi, 36 lezioni e 30 docenti, lontano dai luoghi comuni e dall’astrazione dei cliché che troppo spesso connotano le professioni legate a questo settore.

Proprio in virtù di un reale cambio di rotta, novità di questa edizione de La Classe è un rigido orientamento verso il mondo del lavoro.

Ecco che il medesimo percorso di studi si declina secondo tre differenti prospettive e aspirazioni: Content e Social media marketing per freelance, per lavorare in un’agenzia di comunicazione o, ancora, all’interno di grandi aziende.

Si tratta di moduli calibrati sulle esigenze e ambizioni di ciascuno dei partecipanti, in cui, allo sviluppo di competenze specifiche e delle cosiddette hard skills, sarà affiancato un percorso di costruzione della professionalità a tutto tondo.

Dallo studio del posizionamento della propria figura di freelance sul mercato, all’analisi delle dinamiche interne ad un’agenzia di comunicazione, fino allo sviluppo delle competenze trasversali utili al lavoro presso grandi brand, La Classe rappresenta un vero e proprio percorso di crescita per tutti coloro che hanno voglia di collocarsi o ricollocarsi nel settore del marketing d’impresa.

Un corpo docenti lontano, anch’esso, dai luoghi comuni: non più solo teoria e nozioni dietro una cattedra, ma un reale confronto con professionisti di grandi agenzie e collaboratori di grandi aziende, capaci di raccontare in maniera quanto mai concreta le dinamiche interne a questo mondo.

Tra questi, Valentina Vellucci digital strategist e associated partner di Magilla, Erika D’Amico, senior brand strategist e team leader di Gazduna Project e Luca Conti, blogger, giornalista e founder di Pandemia.info per il modulo freelance. E poi ancora Giuseppe Stigliano, chief executive officer di Wunderman Thompson Italia.

Le lezioni de La Classe saranno fruibili in modalità virtuale e in aula, a Bari, all’interno della sede de La Content Academy (Via Aurelio Carrante 1/F).

Ogni aula avrà una capienza limitata, per permettere la fruizione dei corsi in piena sicurezza e nel rispetto delle recenti normative anti-contagio.