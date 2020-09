AMBIENTE e/è VITA Basilicata – Anna Lanza neo Segretario Regionale

In Basilicata autorizzato e costituito il coordinamento regionale dell’Associazione Ambiente e/è Vita, riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, le cui finalità principali riguardano la difesa dell’ambiente, la conservazione della natura, la salvaguardia delle culture locali, la protezione degli animali e la riscoperta e valorizzazione delle culture locali e delle tradizioni popolari.

Segretario Regionale in Basilicata Anna Lanza, esperta in gestione sostenibile e recupero dei rifiuti, che sarà affiancata nel direttivo regionale da Maria Caponero, Rudy Marranchelli, Denise Manolio e Scalera Francesco Paolo.

“L’associazione, con sede regionale a Matera, inizia il suo percorso con un atto costitutivo sottoscritto da associati residenti in ogni area della nostra splendida regione – comunica Anna Lanza – questo ci permetterà gia nel corso del 2020 di organizzare almeno sei coordinamenti competenti per area geografica.

La divisione in aree geografiche consentirà ad Ambiente e/è Vita Basilicata di avere una rappresentanza e visione completa in Lucania, una regione vasta in termini di biodiversità, risorse e problematiche ambientali .

Un ringraziamento va al Segretario Nazionale Fernando Ferrara per la fiducia – conclude Anna Lanza, assicurando – siamo pronti per avviare le prime attività, con particolare attenzione alla sensibilizzazione ambientale verso le nuove generazioni”.