Elettra e Nuvola a Lamezia Terme per la finalissima del “Calabria Fest Tutta Italiana

Avrà inizio domani la finalissima del “Calabria Fest Tutta Italiana”, uno dei più prestigiosi festival italiani per cantanti, cantautori e band emergenti di età compresa tra i 17 e i 34 anni, che quest’anno si terrà il 27, il 28 e il 29 agosto sull’imponente palcoscenico di Corso Numistrano, nel centro storico di Lamezia Terme.

Tra i dieci finalisti, che si contenderanno il titolo “Migliore Nuova Proposta dell’anno”, le cantautrici romane Elettra e Nuvola, la cui esibizione è prevista per la seconda serata, quella del 28 agosto.

Alla serata finale di sabato 29 agosto accederanno i due artisti più votati di ciascuna serata: oltre al riconoscimento principale, saranno assegnati il premio per il miglior testo assegnato dalla Siae, il premio per la performance live assegnato da Assomusica e il premio per la presenza social da Radio Tutta Italiana.

Il Festival, organizzato da Art-Music&Co, con la collaborazione di Rai Radio Tutta Italiana (Radio Ufficiale), il patrocinio di Assomusica e del Comune di Lamezia Terme e il contributo dell’Assessorato alla Cultura della Regione Calabria, sarà visibile in tutta Italia, grazie alla trasmissione in diretta streaming su Radio Tutta Italiana e RaiPlay, dalle ore 21.30. A condurre Gianmaurizio Foderaro, voce storica e responsabile di Rai Radio Tutta Italiana.

Le canzoni in gara sono già ascoltabili qui: www.raiplayradio.it/radiotuttaitaliana

ELETTRA

Classe 1991. Nata e cresciuta nella provincia romana. Il suo primo amore è la danza, che la porta inevitabilmente ad avvicinarsi alla musica. Così, dopo le prime lezioni private, nel 2011 entra nell’Accademia Bottega del Suono di Marcello Cirillo. Grazie all’Accademia ha l’occasione di vivere il palco come corista, girando l’Italia in un tour estivo. Lo scricchiolio del legno, il sound check, i km di autostrada, l’ansia pre-concerto e la smisurata voglia di risalire sul palco post concerto: il suo habitat naturale.

Nel 2014 diventa la frontwoman nella cover band i “Monkey Blues” e si confronta con l’estrema malinconia e l’ironico rancore del blues. Saranno questa esperienza e la pura passione per il blues a mettere le basi per il progetto solista che svilupperà successivamente.

Nel 2017 entra nell’Accademia Spettacolo Italia, dove ha la possibilità di perfezionare la tecnica canora e lo stile vocale con il maestro Fulvio Tomaino e, parallelamente, di sperimentare nuove forme di scrittura creativa con i maestri Massimo Calabrese e Jacopo Ratini. Nello stesso anno partecipa al concorso “Premio Piero Calabrese”, classificandosi quarta.

Il 2017 è l’anno del fortunato incontro con il cantautore Leonardo Angelucci, con il quale lavora alle pre-produzioni dei suoi primi lavori. Nel 2018 iniziano le registrazioni per l’etichetta indipendente Alka Record Label di Ferrara.

Il 2019 è un anno pieno di live, voce e chitarra, gli ingredienti con cui da vita alle sue canzoni, ma soprattutto è l’anno di una piccola pausa maternità.

Elettra si sente “nera a metà”, guarda l’orologio sempre alle 17:17, ama ascoltare il rumore del silenzio, trascrive gli sbagli e li chiude in accordi. Misura tutto al grammo, è morta e poi risorta e il suo vero linguaggio è la musica.

NUVOLA

Elisa Mariotti, in arte Nuvola, classe ’96, canta da quando ha iniziato a parlare e da sempre ha lo stesso obiettivo: fare musica.

A 15 anni ha avuto la sua prima band “The Geff”, progetto pop/rock/folk in inglese con la quale ha condiviso i primi palchi e i primi disagi del mestiere. Dopo lo scioglimento della band, ha continuato la sua strada musicale insieme a Francesco Marchini, con cui ha creato i Deadline-Induced Panic, progetto con il quale ha trovato la sua identità sul palco e si è avvicinata all’elettronica.

Con i Deadline, gruppo caratterizzato da una sonorità pop/rock/elettronica, ha rilasciato un EP “Deadline-Induced Panic” e un album “Algorythm”, ha suonato un po’ in tutta Italia nei club ma anche su palchi più prestigiosi, come quello di Radio Deejay a Riccione, del Meeting del Mare a Marina di Camerota, di X Factor.

Parallelamente ai Deadline, Elisa ha sentito il bisogno di creare qualcosa che fosse totalmente suo, nella musica e nei testi. Per questo è nato “Nuvola”, il progetto solista in cui mostra un lato più introspettivo.

Nuvola è un progetto vero, che parla semplicemente della sua vita e delle sue riflessioni in maniera diretta. Nuvola è Elisa e la sua emotività, Nuvola rappresenta il suo esordio come cantautrice e il superamento della paura di non esserne all’altezza. I testi sono finalmente in italiano, nonostante prima cantasse e scrivesse in inglese.

Cura gli arrangiamenti delle sue canzoni, che di base nascono piano e voce o più raramente chitarra e voce. Dopo aver fatto la pre produzione, li affida ad Aurelio Rizzuti, che ne cura la produzione artistica. Insieme poi continuano un’attenta ricerca sui suoni e sulle soluzioni musicali.

Elisa ha voluto dare una forte componente elettronica alla sua Nuvola per distaccarsi un po’ dalla concezione di cantautrice tradizionale, accostando una scrittura essenzialmente pop cantautoriale ad arrangiamenti elettronici che rispecchiano un sound internazionale, con componenti dance, hip-hop, dream pop, indie.

Dentro di lei ci sono tutti gli ascolti che animano le sue giornate: i Radiohaed, Florence, Bjork, Joni Mitchell, Lorde, James Blake, Lana del Rey, London Grammar, Paolo Nutini, Battisti, De Gregori, Lucio Dalla, i Verdena, i Subsonica, Battiato, Cremonini, Salmo, Cosmo, Calcutta, Motta, La Rappresentante di Lista, Willy Peyote.