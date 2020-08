1° Festa dell’Equità Territoriale 24 agosto 2020

Lunedì 24 ricorre l’anniversario della fondazione del Movimento 24agosto Equità territoriale, nato proprio un anno fa, nel parco della Grancia (Pz) da una idea di Pino Aprile, giornalista e scrittore meridionalista, autore di libri di successo, ultimo dei quali è “Il Male del Nord” (Pienogiorno). A causa delle norme anti covid, tuttavia, per evitare assembramenti, la prima festa dell’equità territoriale sarà trasmessa in diretta sui canali social a partire dalla mattina. Nell’occasione, verrà presentato il documento legato alla gestione dei fondi Recovery Fund, così come elaborato dalla commissione economia del Movimento.

