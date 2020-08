Arisa contro il body shaming, pubblica sui social le sue foto senza ritocchi e lancia un messaggio importante

La cantante lucana usa i social per lanciare un messaggio importante contro il body shaming, per far capire quanto sia importante mostrarsi al naturale e senza avere timore dei propri difetti.

Nella prima foto la cantante è distesa al sole, nella seconda ha inquadrato solo la parte centrale del suo corpo, mostrando le sue forme morbide e femminili.

La foto è accompagnata dal post che dice: “Sono un albero di arance, un panino al latte, una dea” e si completat con hashtag motlo significativi come #bodypositive, #loveyourbody e #loveyourself, che appaiono come inviti ad amarsi e volersi bene.

In tanti hanno apprezzato il gesto di Arisa. Tra i commenti ci sono quelli di personaggi famosi come Mara Venier, Syria, Fedez, Elena Sofia Ricci che scrive: “Chapeau Rosalba, è necessario abbattere gli stereotipi…ci vuole coraggio e l’arte e gli artisti devono a volte essere provocatoria!Non si può solo rassicurare …Oggi come mai sono necessari tanti cambiamenti!! Tante persone ti saranno grate”.