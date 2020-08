APPROVATO PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DELLO SPORT

Il Piano rappresenta lo strumento di pianificazione, previsto all’art. 9 della L.R. n. 26/2004 “Nuove norme in materia di sport” e successive modifiche, per indirizzare e razionalizzare l’insieme delle iniziative e delle politiche di settore.

Aumentare il numero dei lucani che abbiano la possibilità e l’opportunità di accedere alla pratica di attività motorie, a tutte le età, qualunque siano le condizioni sociali, fisiche e psichiche; ridurre il fenomeno dell’esclusione dalla pratica sportiva, soprattutto con riferimento alle categorie dei giovani, agli individui con minori capacità atletiche; aumentare la presenza femminile nell’accesso alla pratica delle attività motorie; promuovere iniziative e progetti che realizzino abbinamenti tra la pratica motoria e sportiva e la valorizzazione delle risorse naturali e ambientali dei nostri territori, con particolare riferimento alle pratiche svolte all’aria aperta finalizzate anche alla promozione turistica dei diversi territori: sono alcuni degli obiettivi principali del Programma Triennale per lo Sviluppo dello Sport (Linee Guida 2017-2019) presentato dall’Assessore alle Attività Produttive (con delega alle Politiche Sportive) Francesco Cupparo approvato nell’ultima seduta della Giunta regionale.

In particolare il Programma costituisce la base di riferimento per gli interventi e le azioni regionali di promozione, sostegno e diffusione della pratica sportiva; individua, inoltre, i settori e gli ambiti di realizzazione delle attività.

Il documento di programmazione 2017/2019 si caratterizza per l’innovazione in termini di contenuti e di metodologia di programmazione ed affronta nuove e qualificanti tematiche d’intervento, fornendo indicazioni operative finalizzate a coordinare e rendere più efficace l’azione dei soggetti impegnati nel mondo dello sport lucano, soprattutto attraverso un’ottimizzazione ed un’integrazione delle risorse economiche in una logica di sussidiarietà.

“Il dato di partenza registrato dall’Istat – spiega l’Assessore Cupparo – è lo svolgimento di un’attività fisica o sportiva una o più volte a settimana che riguarda il 34,5% della popolazione lucana con un indice decisamente inferiore alla media nazionale (41,3%).