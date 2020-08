La comunità di Senise piange la scomparsa della cara Suor Ildefonsa Mariani

Suor Ildefonsa Mariani è venuta a mancare questa notte, all’età di 89 anni, nell’Oasi Sacro Cuore” ad Arezzo nella quale si era ritirata dopo che le Piccole Ancelle hanno lasciato la sede storica della scuola in largo Castello a Senise.

Suor Ildefonsa era nata a San Giorgio a Liri il 3 novembre del 1931 ed era entrata congregazione nel 1956 a soli 25 anni.

Il 03 Luglio del 1960 fu una delle prime suore dell’ordine delle Piccole Ancelle del Sacro Cuore a giungere a Senise per sostituire “Le figlie dell’Oratorio di San Filippo Neri” che dagli anni ’50 si erano prese cura dei bambini di Senise.

Da allora svolse in questa comunità la sua missione con intervalli dal 1960 al 62, dal 1970 al 1976, e infine dal 1982 al 2010.

Le piaceva stare in cucina per preparare con amore tanti buoni manicaretti per i bambini che frequentavano l’asilo ed anche per le consorelle, il suo sorriso piu’ grande osservare tutti i bambini nel refettorio mentre mangiavano, andava a riposarsi soltanto dopo che tutti avevano terminato il pasto.

Una donna forte che pur nella malattia non si arrendeva agli ostacoli, aveva tanta energia e tanta voglia di vivere, l’ultimo ricordo di tutta la comunità di Senise è stato il 03 Giugno 2010 quando tutta la comunità civile e religiosa si è ritrovata nella chiesa di San Francesco per stringersi attorno a lei e vivere un momento di comunità eucaristica in occasione del 50° anniversario della sua vita religiosa.

Con molta umiltà ed un sorriso gentile ha insegnato a diverse generazioni la fratellanza ed il dono della condivisione con gli altri, oltre ad insegnare l’amore verso Gesu’.

Nel corso di 50 anni ha collaborato con altre religiose che hanno lasciato un segno tangibile nella nostra comunità quali Madre Maura, Madre,Serena, Suor Orestina,Madre Callista,Suor Chiara.

Ricorderemo sempre con affetto il suo sorriso gentile e le sue attenzioni da madre premurosa, passava per tutti i tavoli del refettorio per controllare se tutti i bambini avevano mangiato, e se si lasciava qualcosa nel piatto con voce gentile diceva perché non hai finito di mangiare?

Cara suor Ildefonsa il tuo ricordo rimarrà per sempre vivo nei nostri cuori insieme ai tuoi preziosi insegnamenti di vita, da lassù certamente ci proteggerai.