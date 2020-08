AL PREMIO INTERNAZIONALE BASILICATA “MARATEALE” anche la Stilista e Disegnatrice di moda CARMELA FORTUNATO di Roccanova

Alle Giornate del Cinema Lucano di Maratea PREMIO INTERNAZIONALE BASILICATA “MARATEALE”

anche la Stilista e Disegnatrice di moda CARMELA FORTUNATO di Roccanova con la Sfilata dei suoi meravigliosi abiti dedicati e ispirati ai film e alle icone del grande Cinema Italiano ed Internazionale.

Tanti gli artisti presenti durante la serata, big del Cinema come Riccardo Scamarcio,Rocco Papaleo, Vanessa Scalera, Lorenzo Zurzolo, Eugenio Franceschini, Ester Vinci, Massimiliano Bruno, Tomas Arana, della musica come Mietta e Marco Sentieri, della Danza con nomi come kledi Kadiu, Ambeta Toromani e Alessandro Macario.

La scelta della Stilista e`stata quella di far sfilare le modelle a piedi nudi a simboleggiare il contatto e forte legame con la propria terra di Basilicata.

Tutto questo ed altro ancora lo potrete vedere IN SECONDA SERATA IL 13 AGOSTO ORE 23:30 SU RAI DUE.