Aperte iscrizioni per webinar su e-commerce di Ebay Camera Commercio Basilicata

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni ad Ebay for business, iniziativa organizzata per il 9 settembre 2020 dal Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio della Basilicata e dall’Azienda Speciale Asset Basilicata per supportare le imprese lucane in questa difficile fase economica, aiutandole a rilanciare la propria attività online e a promuovere il digitale come chiave di successo per i business tradizionali.

Il webinar gratuito di approfondimento (maggiori informazioni sono su https://www.ebayuniversity.com) è un tassello di un più ampio accordo, promosso da eBay e Dintec – Agenzia Nazionale del Sistema Camerale, che prevede una presenza capillare nei territori ed una gamma di agevolazioni e strumenti per avviare l’e-commerce: dalle attività di formazione al supporto commerciale, a quello promozionale e tecnico, il tutto finalizzato a favorire l’ingresso sui canali di vendita online e ad operare al meglio sulla piattaforma eBay

Per conoscere tutti gli aspetti di questa Per partecipare è necessario iscriversi al form in evidenza sui siti www.basilicata.camcom.it e www.assetbasilicata.it.

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOyZeOltQwqWrFYH3Pjw1KpgiSo4FvFGaL0tWh8JRRvE9ppA/formResponse). Il termine delle iscrizioni è fissato all’8 settembre 2020.

Per qualsiasi informazione si può scrivere a pid@basilicata.camcom.it