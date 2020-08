Richiesta di partecipazione dei Cittadini dell’Unione Europea alle Elezioni per Il rinnovo degli organi delle Amministrazioni comunali

L’UFFICIALE ELETTORALE

Visto il decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 recante “Attuazione della Direttiva 94/80/CE,

concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i

cittadini dell’Unione Europea che risiedono in uno Stato membro, di cui non hanno la cittadinanza”;

RENDE NOTO

che tutti i cittadini dell’Unione Europea, residenti in questo Comune, in occasione delle prossime

elezioni comunali – fissate per il giorno domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020, potranno

esercitare:

• il diritto di voto per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale;

• il diritto di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale e potranno conseguire

l’eventuale nomina a componente della Giunta con esclusione della carica di Vice Sindaco. La

domanda per l’iscrizione nelle apposite liste elettorali aggiunte, dovrà essere presentata al Sindaco

entro il quinto giorno successivo all’affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali,

quindi entro martedì 11 agosto 2020.

La domanda dovrà essere sottoscritta in osservanza delle modalità di cui all’art 38 del DPR

445/2000, in presenza del dipendente addetto ovvero, in caso di recapito a mezzo posta, fax o e-mail,

allegando copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Nella domanda, oltre all’indicazione del cognome, del nome, luogo e data di nascita,

dovranno essere dichiarati:

• la cittadinanza;

• l’indirizzo del comune di residenza e nello Stato di origine;

• l’attuale indirizzo di residenza nel Comune;

• la richiesta di iscrizione nella lista elettorale aggiunta.

L’Ufficio Elettorale del Comune comunicherà tempestivamente l’esito della domanda; in caso di

accoglimento verrà consegnato un attestato elettorale che consentirà di presentarsi al seggio e votare

per le elezioni comunali.

I cittadini dell’Unione Europea che risultano attualmente già iscritti nella lista aggiunta, per averlo

richiesto in occasione delle precedenti elezioni comunali, e che non sono stati cancellati, possono

esercitare il diritto di voto nel nostro Paese senza dover presentare una nuova istanza.

Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio elettorale del Comune

Domanda_Iscrizione_lista_aggiunta__Comune