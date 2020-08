Calcio a 5 serie B: Il Futsal Denval Senise, inserito nel girone F

Il Futsal Denval Senise è stato inserito nel girone f, insieme alle squadre campane e laziali, ed insieme all’altra corregionale lucana Potenza calcio a 5, Dunque un campionato di serie b molto avvincente dove i ragazzi di mister Bloise vorranno ben figurare. Una notizia importantissima, per la società senisese capeggiata dal presidente Giuseppe Cappuccio, che dunque può coronare il sogno, di approdare in un torneo nazionale, e dunque vedono ripagati i tanti sacrifici fatti nel corso di questi anni. «E’ un campionato tutto nuovo per noi –ha dichiarato il vice presidente del Futsal Denval Senise Antonio Capalbo- neo ammesso al campionato nazionale di serie b. Si aprono per noi nuovi scenari, stiamo ancora metabolizzando l’accaduto, ma non nascondiamo la grande felicità. Adesso però, -ha spiegato Capalbo- dovremo metterci al lavoro già dalla prossima settimana, per capire il da farsi». Riconfermati in blocco, staff tecnico e organico, e adesso toccherà a mister Luciano Bloise e il diesse Giuseppe Capalbo, cosa fare sul mercato, per cercare eventualmente di rinforzare qualche punto nevralgico del campo, ma è chiaro che sono solo ipotesi, poi deciderà la società. «Punteremo ad un campionato dove il nostro obiettivo sarà quello di provare a salvarci, pur sapendo che non sarà un campionato facile, ci aspettano trasferte lunghe ed insidiose. Un ringraziamento –ha concluso il vice presidente del Futsal Senise- particolare al nostro sponsor ufficiale Denval, ma senza dimenticare anche tutti gli altri sponsor che ci hanno sostenuto».

Ecco il girone F di serie B:

Parete calcio a 5

Alma Salerno

Atletico Frattese

Citta’ Di Fondi

Potenza calcio a 5

Ecocity Futsal Cisterna

Junior Domitia

Leoni Club Acerra

Real Terracina

Futsal Senise

Sipremix Limatola

Spartak Caserta

Sporting Sala Consilina

United Aprilia

Rocco Sole