𝗨𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟𝗘 : 𝗙𝗨𝗧𝗦𝗔𝗟 𝗗𝗘𝗡𝗩𝗔𝗟 𝗦𝗘𝗡𝗜𝗦𝗘 𝗜𝗡 𝗦𝗘𝗥𝗜𝗘 𝗕!

Il Futsal Denval Senise รจ stato ripescato in serie B. Dopo 33 anni, la comunitร calcistica senisese, vedrร una sua squadra tra i campionati nazionali. ย Ilย Seniseย dovrร giocare le partite casalinghe nel palazzetto di Francavilla in Sinni, in quanto il campo da gioco senisese avrร bisogno di un adeguamento per disputare le gare nazionali.

Questa la composizione dellโ€™organico della cadetteria suddiviso per regioni (in grassetto) le societร provenienti dalla Serie C.

ABRUZZO (2)ย –ย Antonio Padovaniย e Real Dem

BASILICATA (2)ย –ย Cittร di Potenzaย eย Senise

CALABRIA (5)ย –ย Casali del Manco, Catanzaro, Lamezia Soccer, Polisportiva Futura eย Mirto

CAMPANIA (8)ย –ย Atletico Frattese, Benevento5 (ex Limatola), Junior Domitia, A.P. Futsal (ex Parete), Leoni Acerra, Alma Salermo,ย Spartak San Nicolaย eย Sporting Sala Consilinaย

EMILIA ROMAGNA (10)ย – Aposa, Bagnolo, Cesena, Faventia,ย Fossolo 76, Modena Cavezzo, OR Reggio Emilia, Pro Patria, Russi e Santโ€™Agata

FRIULI VENEZIA GIULIA (5)ย – Bipan Palmanova, Maccan Prata,ย Maniago, Pordenone e Udine City

LAZIO (14)ย – Cioli Feros Ariccia,ย Cittร di Fondi,ย Ecocity Cisterna, Forte Colleferro,ย Eur Massimo, Fortitudo Pomezia, History Roma 3Z,ย Real Ciampino, Real Fabrica di Roma, Real Terracina,ย Sporting Hornets, United Aprilia,ย United Pomeziaย e Velletri

LIGURIA (2)ย – Athletic Chiavari eย Lavagna

LOMBARDIA (5)ย – Domus Bresso, Lecco,ย Leon Monza Brianza, MGM 2000 Morbegnoย e Videoton Crema

MARCHE (9)ย – Cagli, Corinaldo, Cus Ancona, Eta Beta Fano, Futsal ASKL, Grottaccia,ย Montesicuro Tre Colli, Potenza Picenaย eย Recanati

MOLISE (2)ย – Chaminade Campobasso e Sporting Venafro

PIEMONTE VALLE Dโ€™AOSTA (5)ย – Elledi Fossano,ย Fucsia Nizza, Monferrato (ex Cittร di Asti), Orange Asti eย Val dโ€™Lans

PUGLIA (9)ย – Aquile Molfetta, Bisceglie, Barletta,ย Bitonto, Canosa, Diaz Bisceglie,ย Itria, Sammichele e Torremaggiore

SARDEGNA (5)ย –ย Cagliari Futsal, Cโ€™รจ Chi Ciak Serramanna, Jasnagora Cagliari,ย Mediterranea Cagliariย e Ossi

SICILIA (10)ย – Agriplus Acireale, Arcobaleno Ispica,ย Atletico Canicattรฌ, Cittร di Palermo (ex Real Cefalรน),ย Realย Augustaย (ex I Bruchi), Mascalucia,ย Megara Augusta, PGS Luce Messina, Pro Nissa e Siac Messina

TOSCANA (5)ย –ย Arpi Nova Campi Bisenzio, Atlante Grosseto, Lastrigiana,ย Pontederaย e Sangiovannese

TRENTINO ALTO ADIGE (1)ย – Olimpia Rovereto

UMBRIA (1)ย –ย Futsal Ternana

VENETO (8)ย – Canottieri Belluno, Carrรจ Chiuppano, Cornedo, Giorik Sedico,ย Giorgione, Hellas Verona, Miti Vicinalis e Sporting Altamarca

Questo il girone F di serieย Bย

Alma Salerno

Atletico Frattese

Cittaโ€™ Di Fondi

Potenza calcio a 5

Ecocity Futsal Cisterna

Junior Domitia

Leoni Club Acerra

Real Terracina

Futsal Senise

Sipremix Limatola

Spartak Caserta

Sporting Sala Consilina

United Aprilia