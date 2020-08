“Sicurezza stradale in Musica” Contest organizzato da Anas e Radio Italia – Marco Sciarra tra i finalisti con il singolo “Guida e basta”

Anas e Radio Italia organizzano una competizione musicale per sensibilizzare i giovani a non distrarsi durante la guida, comportamento causa di elevati incidenti stradali.

L’iniziativa aperta a cantanti e band emergenti e finalizzata alla scoperta di nuovi talenti appartenenti preferibilmente al genere musicale rap, trap, indie e indie rock che possano avere grande impatto sul target dei giovanissimi e divenire, attraverso i loro testi e i loro brani, un efficace e potente strumento di promozione di una cultura positiva sulla strada, sui viaggi e/o sulla sicurezza stradale.

Per l’edizione 2020 è stato scelto il rap, trap, indie o indie rock che hanno grande impatto su tutti, soprattutto sui giovani, da usare come potente strumento di promozione per parlare della strada, dei viaggi on the road e della sicurezza stradale.

Responsabilità che per Anas significa continuare a crescere e investire per il nostro paese: la strada, che attraverso la progettazione, la manutenzione e le nuove tecnologie diventa un’infrastruttura sempre più moderna e smart; il veicolo che diventa intelligente e autonomo; l’automobilista che deve rispettare le regole con un comportamento corretto e attento, senza distrazioni, perché la vita di tutti vale!

I pericoli alla guida sono molti: droga, alcool, eccesso di velocità, imprudenze e distrazioni. Abbiamo bisogno di “combattere” insieme a voi questi comportamenti sbagliati e contribuire a salvare vite!