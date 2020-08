Joe Balluzzo: HOY ES OTRO DIA in digital download e streaming a partire dal 3 luglio

Se si pensa all’estate, non si può fare a meno di pensare alle canzoni in spagnolo, che escono ogni anno in questo periodo e che ci fanno compagnia nelle calde giornate estive.

Tra le canzoni spagnole dell’estate 2020 anche Joe che, per lanciare il suo progetto in Spagna e Sud America, pubblica “Hoy es otro día” disponibile in digital download e sulle piattaforme streaming a partire dal 3 luglio, e già disponibile in presave su Spotify.

E’ in arrivo a breve anche la versione remix della canzone per i dance floor.

Il giovane artista che combina atmosfere pop – soul, in attesa di poter tornare anche a suonare dal vivo, offre al suo pubblico dei live streaming in cui propone, oltre ai nuovi brani “Oggi è un altro giorno” e “Stella Cadente”, alcune cover di quelle che hanno influito di più sulla sua musica. La setlist include inoltre “Scivola”, “Amami per Sempre”, “Vado Via”, “We’ve Found Love”, canzoni che fanno parte del suo album d’esordio Tra i Miei Colori” (Ultratempo label/ediz Warner Chappell).

Un lavoro di ispirazione pop che affonda le proprie radici nel soul, genere a cui Joe è particolarmente legato. Dieci canzoni interamente scritte da lui che rivelano una vasta gamma di sfumature, dove ogni suono trova il suo spazio perfetto. Atmosfere melodiche ed intimiste di un’elegante e ispirata canzone d’autore si alternano a sonorità più rock ed elettroniche.

Joe ha partecipato a vari eventi di rilievo, tra cui il recente Proscenium Festival dove si è esibito con un’orchestra di 35 elementi, e non vede l’ora di tornare con il nuovo inedito, “Scusami ma sono felice”, che da settembre sarà in rotazione radiofonica e disponibile in digitale (etichetta Ultratempo).



Joe Balluzzo vive a Roma, dove lavora come interprete: parla inglese, spagnolo, francese e un po’ di portoghese. La musica entra nella sua vita molto presto. Sin da piccolo inizia a studiare pianoforte per poi passare allo studio del canto e inizia a scrivere i suoi primi brani. Firma con l’indipendente Ultratempo label con la quale pubblica il disco d’esordio “Tra i Miei Colori”. Oltre al singolo di debutto Scivola, gli altri brani estratti dall’album sono Amami per Sempre, Il Grido, Vado Via. C’è anche un pezzo “outsider”, We’ve Found Love, l’unico in inglese, un brano frizzante dalle sonorità reggae che raggiunge l’altro lato del globo, riscuotendo consensi anche in Australia e che introduce l’artista nel panorama internazionale. Gira l’Italia con la sua band dove da subito viene apprezzato per la sua timbrica particolare e la vocalità soul. Dopo singolo “Oggi è Un Altro Giorno”, arriva il recente “Stella Cadente”, entrambi accompagnati da due suggestivi video. In arrivo il prossimo autunno il nuovo inedito “Scusami ma sono felice”