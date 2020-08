“Viaggio in Basilicata” video promozionale presentato a Monticchio già spopola sul web

MONTICCHIO – Presentato “Viaggio in Basilicata” il video promozionale promosso dal Comitato regionale Pro Loco Unpli Basilicata Aps, con il sostegno di Regione e Apt Basilicata, realizzato da Teodoro Corbo, Giovanni Di Gennaro e Raffaele Pace con le musiche del giovane artista lucano Mirko Gisonte.

Per la presentazione è stato scelto uno scenario suggestivo, quello dell’Abbazia di San Michele Arcangelo di Monticchio da sempre un luogo turistico simbolo regionale, molto caro al Comitato regionale Pro Loco Unpli Basilicata, è qui infatti che il 13 giugno 1986 è stato realizzato il primo convegno con le istituzioni regionali dal titolo “Ruolo delle Pro Loco nella realtà turistica regionale ” e costituito il primo Comitato regionale provvisorio Unpli Basilicata che ha portato alla sua costituzione ufficiale l’anno successivo, ormai 35 anni fa.

“Un lavoro eccellente, complimenti ai giovani autori lucani per la passione e la professionalità in grado di trasmettere tante suggestioni nel rappresentare la ricca offerta turistica emozionale regionale – ha sottolineato Rocco Franciosa, presidente regionale Pro Loco Unpli Basilicata.

“Il prodotto multimediale si inserisce nel più ampio programma di attività annuale portato avanti dal Comitato regionale Pro Loco Unpli Basilicata con l’importante sostegno di Regione e Apt Basilicata, per la valorizzazione del patrimonio ambientale, storico, culturale materiale e immateriale lucano, – ci tiene a rimarcare Franciosa – impreziosito dal blog #IoViaggioLucano su www.prolocobasilicata.it coordinato da Antonella D’Andria con Piervito Aresta, Gelsomina Ruggiero, Sara D’Agrosa e Mariapina Potenza in collaborazione con l’Associazione Cuochi Lucani e l’Associazione Italiana Sommelier di Basilicata per la rubrica #enogastronomica e per la rubrica #artelucana con il contributo di Fabrizio Perrone”.

La visione del video è stata anticipata dai saluti del Direttore Apt Basilicata Antonio Nicoletti il quale ha rimarcato “esprimo apprezzamento per il progetto multimediale realizzato, un video che ben interpreta l’offerta turistica lucana, la rappresenta in modo dinamico e coinvolgente nella sua importante diversità che è un valore aggiunto nel panorama turistico”.

Dopo l’intervento del neo eletto Presidente regionale Pro Loco Unpli Basilicata Aps Rocco Franciosa il quale ha ringraziato il Rettore dell’Abbazia di San Michele Arcangelo Padre Giuseppe Cappello per la straordinaria ospitalità, sono intervenuti Tommaso Bufano, Presidente Pro Loco Melfi, Cristian Strazza Presidente Pro Loco Rionero in Vulture, Celestino Marcia segretario Pro Loco Monticchio Rinasce e Giovanni Di Gennaro direttore artistico del video il quale ha sottolineato “a nome di Raffaele Pace, Teodoro Corbo e Mirko Gisonte per la colonna sonora, siamo onorati di offrire il nostro contributo per la valorizzazione turistica territoriale della nostra terra e ringraziamo il Comitato regionale Pro Loco Unpli Basilicata per la fiducia”.

Un ritmo travolgente scandisce le meravigliose immagini di una terra tutta da scoprire.

Tradizione, natura, avventura, cultura, enogastronomia, storia, monumenti: un video di promozione turistica, che stupisce, capace di raccontare l’identità più intima di un popolo divenuta ormai patrimonio mondiale.

A ventiquattr’ore dalla pubblicazione del video sulla pagina Facebook istituzionale Pro Loco Unpli Basilicata sono oltre mille i mi piace, duemila le condivisioni, oltre venticinquemila le interazioni con il post, oltre seimila reazioni positive, oltre ottantamila visualizzazioni e più di duecentotrentamila le persone raggiunte.

Il video di promozione turistica “Viaggio in Basilicata” è disponibile anche sul canale Youtube Pro Loco Unpli Basilicata al seguente link https://www.youtube.com/watch?v=h6hUQP7v7yo&t=16s