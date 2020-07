Coronavirus: in Basilicata 382 tamponi, 3 migranti positivi Sono in isolamento in strutture di Potenza e nel Materano

POTENZA, 31 LUG – Appartengono a tre cittadini stranieri “in isolamento in strutture dedicate a Potenza (due) e in provincia di Matera (uno)”, i tre tamponi risultati positivi sui 382 esaminati in totale nelle ultime 24 ore in Basilicata.

Lo ha reso noto la task force regionale. Gli altri dati sono tutti confermati.

(ANSA)