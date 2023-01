SENISE: lunedì 23 Gennaio riaprono le scuole solo al mattino

Il sindaco di SENISE dott.Giuseppe Castronuovo ha comunicato che in data 23-01-2023 Lunedì riapriranno le scuole di ogni ordine e grado, non riapriranno soltanto i Cpia.

Le scuole dell’obbligo in cui è presente la mensa apriranno soltanto al mattino fino ad ora di pranzo.

Ad ogni studente si consiglia di munirsi di almeno una bottiglia di acqua potabile.

Per quanto riguarda l’emergenza idrica, nella parte medio-bassa del paese non è ancora arrivata l’acqua in quanto il flusso idrico del serbatoio che si sta caricando non ha raggiunto la potenza necessaria per dare la spinta all’acqua.