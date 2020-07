Ristoranti vista mare: i 15 migliori secondo TheFork da provare quest’estate

Siamo alle porte di Agosto e finalmente molti partiranno per le vacanze. Un sondaggio di TheFork, piattaforma leader per la prenotazione del ristorante online a livello globale, ha rivelato che l’80% degli italiani partirà per la villeggiatura e quasi il 100% rimarrà in Italia. Le mete preferite per l’estate 2020 saranno prevalentemente di mare: al primo posto troviamo la Toscana (15% dei rispondenti), seguita dalla Puglia (11%) e dalla Sicilia (9%). Se c’è qualcosa che ci fa sentire veramente in vacanza è un bel ristorante in cui godersi il meglio della cucina mediterranea con un panorama costiero. L’estate scorsa le regioni più quotate per i ristoranti vista mare su TheFork sono state la Liguria, la Toscana, la Campania e l’Emilia Romagna; quest’anno rimangono tra le regioni più scelte per gli indirizzi di questo genere sia la Liguria sia la Campania, seguite da Lazio e Sicilia.

Ecco allora 15 tra i migliori ristoranti vista mare da Nord a Sud prenotabili sull’app selezionati dal team di TheFork:

Uma Beach Club, Martinsicuro (TE)

Proprio sul Lungomare di Martinsicuro, in provincia di Teramo, da Uma Beach Club avrete il piacere di gustarvi un’esperienza al ristorante con il suono del mare nelle orecchie e lo scintillio del Mar Adriatico come panorama.

Ristorante di Sole… di Luna, Vico Equense (NA)

Difficile da descrivere a parole il panorama che potrete apprezzare mangiando al Ristorante di Sole… di Luna. La splendida terrazza a picco sul mare dell’Hotel Sporting di Vico Equense, è la cornice perfetta per gustare piatti creativi che mettono in risalto i sapori tipici della Penisola Sorrentina.

Gambero Rosso, Riccione (RN)

Uno storico ristorante situato in Via Molo Levante a Riccione, da sempre tappa sicura per gli amanti della cucina di pesce. Qui infatti il menù propone un’ampia scelta di piatti di mare preparati rispettando stagionalità e disponibilità dei prodotti. Altra menzione d’onore va alla pasta fresca, al pane, alle focacce e ai grissini, tutti preparati unicamente con farine naturali nel totale rispetto della produzione.

Marisqueria, Ventotene (LT)

Sulla splendida isola di Ventotene, comodamente raggiungibile da Formia, un ristorante con terrazza panoramica sul mare in cui gustare piatti tipici della cucina mediterranea ma soprattutto piatti a base di pesce freschissimo, preparato nei modi più svariati.

Il Tagliere Toscano, Zoagli (GE)

Un’oasi di cucina toscana in provincia di Genova. Al Tagliere Toscano assaggerete i piatti tipici della cucina maremmana, preparati da un toscano doc con ingredienti esclusivamente provenienti dalle terre maremmane. Inoltre, per godere delle temperate giornate estive potrete sfruttare la terrazza esterna coperta all’occorrenza da ombrelloni, con vista sul Mar Ligure.

Il Mare in Terrazza, Senigallia (AN)

Il nome dice tutto. Il Mare in Terrazza ha un’unica missione: farvi assaggiare piatti di pesce di prima qualità, sorseggiando del buon vino bianco e godendo della vista panoramica sul mare. Il ristorante della Famiglia Micci vi accoglierà con un’atmosfera elegante ma al tempo stesso familiare.

Ristorante Agorà, Termoli (CB)

Poco distante da Termoli, il Ristorante Agorà vi accoglierà in un’ampia terrazza, con al centro un bellissimo ulivo e una vista panoramica sul Mar Adriatico. Lo Chef Gianni Granchelli prepara piatti della tradizione mediterranea in modo creativo e senza paura di sperimentare.

Da Gianni Ristorante, Torre Mozza (LE)

In una location con vista mare a Torre Mozza, al ristorante Da Gianni troverete delle ampie sale interne ed esterne e un menù che propone piatti tipici della cucina salentina, prevalentemente marinara. La gestione familiare, di Gianni e Carlo, rende l’atmosfera ancora più conviviale e genuina.

Ristorante Panorama Vista Mare, Alghero (SS)

Il Ristorante Panorama Vista Mare di Località Le Bombarde fa parte dello splendido Hotel dei Pini. Qui troverete un’ampia sala e una terrazza esterna interamente arredate di bianco, con vista sul golfo di Alghero, e il menù dello Chef Domenico Cuda che vi stupirà con piatti della tradizione sarda rivisitati con intelligenza e creatività.

Al Castello, Brucoli (SR)

Gustare delle linguine con dadolata di tonno, pomodorini e bottarga godendo della vista panoramica sul golfo di Brucoli con l’Etna sullo sfondo. Questo è Al Castello, un’oasi romantica in cui assaggiare piatti della cucina marinara siciliana, circondati da un’atmosfera unica.

La Perla del Mare, San Vincenzo (LI)

Una bellissima struttura in legno e acciaio, proprio sulla spiaggia di San Vincenzo, quella de La Perla del Mare. La cucina dello Chef Deborah Corsi si concentra prevalentemente su specialità di pesce, proponendo piatti creativi e originali che hanno ottenuto il riconoscimento di Piatto della Guida MICHELIN.

Terrazza Sorriso, Lido di Jesolo (VE)

La Terrazza Sorriso si trova proprio a due passi dal mare del Lido di Jesolo. Un ambiente semplice, dai colori naturali, le cui decorazioni sono semplici candele e fiori sempre freschi. Tutto volto a mettere in luce gli unici veri protagonisti di questa esperienza gastronomica, ovvero i sapori autentici dei piatti dello Chef Fabio Bello.

Adamo ed Eva by Hotel Eden Roc, Positano (SA)

L’Adamo ed Eva è il ristorante del rinomato Hotel Eden Roc, tra i più belli di Positano. La cucina dello Chef Sabatino Amendola parte dalla tradizione campana ma sperimenta senza paura per un risultato davvero sorprendente. I sapori autentici e genuini sono garantiti anche dall’utilizzo di materie prime provenienti direttamente dal loro orto.

La Barraca, Torvaianica (RM)

A pochi chilometri da Roma, La Barraca è un ristorante di mare tout cour. Letteralmente sulla spiaggia del litorale di Torvaianica, qui potrete deliziarvi con una cucina 100% mediterranea e godere della leggera brezza marina.

Indaco, Lacco Ameno (NA)

Sull’incantevole isola di Ischia, Indaco è un ristorante da favola che ha ottenuto una Stella della Guida MICHELIN. L’atmosfera è quella dell’hotel a cinque stelle Regina Margherita, elegante e mai scontata, e la cucina è sotto l’attenta guida dello Chef Pasquale Palamaro che propone piatti creativi tutti da scoprire.

