Comunali: sindaco di Matera si ricandida come consigliere

Il sindaco di Matera, Raffaello De Ruggieri, si presenterà alle prossime elezioni amministrative come candidato consigliere in una lista (nome ipotizzato “Amare Matera”) a sostegno di un candidato sindaco dell’attuale maggioranza di centrosinistra e ha indicato come candidato ideale l’attuale assessore al turismo, Marianna Dimona. Lo ha annunciato oggi lo stesso De Ruggieri nel corso di un incontro con i giornalisti, per illustrare anche alcune provvedimenti adottati dalla giunta. (ANSA)

Condividi