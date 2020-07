Scuola, a fine agosto il parere del Comitato Scientifico Speranza: ‘Aprire in sicurezza’. Azzolina: ‘A settembre il via’

“A fine agosto si riunirà il nostro Comitato tecnico scientifico per una valutazione finale ma la nostra priorità è riaprire tutte le scuole, di ogni ordine e grado”.

Così il ministro della Salute Speranza a Radio Anch’io su Raiuno. Nel corso della trasmissione Speranza ha, però, sottolineato la necessità di “riaprire in totale sicurezza”.

“La scelta di chiudere le scuole è stata – ha concluso il ministro – la scelta più dolorosa che ho dovuto compiere, ma indispensabile. In alcuni Paesi la riapertura ha fatto rialzare la curva. Ci vuole la massima cautela”.

Nella sua informativa, la ministra dell’Istruzione Azzolina ribadisce: ‘a settembre la scuola riparte, lo dico con chiarezza’.

E invita la politica a fare squadra, così come sta facendo adesso la scuola, per lavorare alla ripresa delle attività didattiche in presenza.

Poi aggiunge: “Lavoreremo per la riduzione del numero di alunni per classe. Basta con le classi sovraffollate, volgarmente dette classi pollaio. Dovrà essere varato un piano di formazione del personale scolastico in grado di assicurare qualità e innovazione”.

