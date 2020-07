Dior Cruise 2021 a Lecce, il 22 luglio sfilata con 45 modelle

Sono 45 le modelle in passerella a Lecce per la sfilata Dior Cruise 2021, il fashion show slittato al 22 luglio e organizzato con limitazioni e senza pubblico causa Covid. Ridotto sarà anche lo staff della casa di moda.

La maison parigina approda per la prima volta in Italia e ha scelto il Salento, dove ha un legame familiare la direttrice creativa Maria Grazia Chiuri, che ha cercato nelle tradizioni pugliesi, arte e artigianato, l’ispirazione per la collezione, che verrà presentata online alle 20:45 sui canali social della casa di moda e su dior.com/cruise21, in diretta da piazza Duomo, concessa dall’Arcivescovo di Lecce, monsignor Michele Seccia.

Il contrappunto in musica della sfilata sarà con l’orchestra della Notte della Taranta, diretta dal maestro concertatore Paolo Buonvino: accompagnerà anche Giuliano Sangiorgi, il leader dei Negramaro che, salentino anche lui, annuncia per la serata una speciale performance di omaggio alla Puglia, ideata per l’occasione.

Tra i pochi ospiti speciali della Maison, a Lecce circolano i nomi di Chiara Ferragni, per altro in Puglia già da qualche giorno, dell’attrice Stefania Rocca con il marito Carlo Capasa, presidente della Camera nazionale della moda, oltre al magnate del gruppo Lvmh che possiede il brand Dior, Bernard Arnault.

“Non è previsto alcun testimonial”, ha precisato Chiuri nella conferenza stampa della vigilia: “Giuliano Sangiorgi ed Edoardo Winspeare hanno accettato con generosità di partecipare al progetto – ha spiegato – e Chiara Ferragni mi sta aiutando a realizzare quel tour culturale virtuale previsto nel primo progetto pre-Covid per gli ospiti”.

La sfilata potrà essere seguita solo sui canali social, mentre la collezione sarà disponibile nei negozi a Natale 2020.

Chiuri ha anche difeso il perimetro di piazza Duomo disegnato con le luminarie, tipiche delle feste di strada in Puglia: “Le trovo un elemento identitario – ha detto – che simboleggia appieno il vivere in piazza. Si tratta di un’installazione di arte contemporanea.

Quando l’artista Marinella Senatore me ne ha parlato l’idea mi è subito piaciuta”.

La sfilata Dior, organizzata con la collaborazione di tutti gli attori del territorio, per il sindaco di Lecce, Carlo

Salvemini, è “il più importante investimento di promozione della Puglia che si potesse immaginare, un richiamo per il territorio unico e irripetibile”.