Matera Festival presenta “Note da Oscar”

Morricone, Bacalov, Bernstein e Zimmer, il fascino delle sette note nel cinema. Orchestra Magna Grecia diretta da Giuseppe Salatino. Rassegna a cura dell’OMG, in collaborazione con Matera in Musica, Basilicata Circuito musicale e Alvino 1884. Direzione artistica del maestro Piero Romano. Partner, Regione Basilicata, FSC Fondo per lo Sviluppo e la coesione, Comune di Matera, Unesco e MiBACT (Ministero dei Beni e delle Attività culturali).

Lunedì 20 luglio alle 19.45 e alle 21.00, altro appuntamento musicale con il Matera Festival. Nei Giardini del Museo Ridola, “Note da Oscar” con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal maestro Giuseppe Salatino.

In programma le grandi colonne sonore premiate dall’Academy Award, l’organizzazione che ogni anno assegna i premi cinematografici più prestigiosi.

Omaggi musicali per Morricone e Bacalov (a lungo direttore principale dell’OMG), Bernstein e Zimmer, con le colonne sonore che evocano immagini e sequenze rese immortali dal grande schermo.

“Note da Oscar” è uno dei dieci eventi in programma all’interno della rassegna realizzata dall’ICO Magna Grecia, direzione artistica del maestro Piero Romano, in collaborazione con Matera in Musica, Basilicata Circuito musicale e Alvino 1884.

Ruolo fondamentale nel Matera Festival lo rivestono partner istituzionali come Regione Basilicata, FSC Fondo per lo Sviluppo e la coesione, Comune di Matera, Unesco e MiBACT (Ministero dei Beni e delle Attività culturali).

Dunque, “Note da Oscar”, i tributi riservati ad Ennio Morricone, con le musiche dagli sceneggiati televisivi “Marco Polo” e “I promessi sposi”, dai film “Il buono, il brutto e il cattivo”, “Nuovo Cinema paradiso” e “Mission”; Luis Bacalov, “Il Postino”, Leonard Bernstein, “West side story”; Hans Zimmer, “Pirati dei Caraibi”, “Harry Potter”, Jurassic Park”, “Star wars” e “Indiana Jones”. Infine, una chicca all’interno del programma: l’esecuzione di “Sentimental”, brano scritto dal maestro Leonardo Presicci dell’Orchestra della Magna Grecia, con arrangiamento per clarinetto e archi.

Particolare ringraziamento all’indirizzo di Ubi Banca, Shell e alle attività importanti legate al territorio e che sostengono la manifestazione: Ecowash, Grieco Collezione uomo-donna e Lion Service.

Il Matera Festival contribuisce alla scoperta della bellezza di temi musicali pieni di fascino e suggestione, con progetti senza tempo.

Nella realizzazione del progetto, ruolo fondamentale lo rivestono i professori dell’ICO, che condividono il palcoscenico con artisti e tributi di alto profilo.

Segnaliamo, inoltre, un evento che rivestirà il concerto esclusivo in programma lunedì 10 agosto alle 20.30 al Mulino Alvino.

In pedana Michael League, leader degli Snarky Puppy, band alla quale è stato assegnato un Grammy Award, e Bill Laurance. L’evento-debutto del tour internazionale del duo è una coproduzione con il Locus Festival di Locorotondo.

Ingresso 5euro (0.50euro prevendita).

Informazioni e biglietti: Orchestra della Magna Grecia, via De Viti De Marco 13 – Matera (Tel. 0835.1973420); Cartolibreria Montemurro via delle Beccherie 69 – Matera (Tel. 0835.333411).