Matteo Salvini a Matera per inaugurazione nuova sede il 17 Luglio

Il leader nazionale della Lega Matteo Salvini sarà a Matera venerdì 17 luglio per inaugurare, alle ore 18, la nuova sede provinciale del partito, in via Roma 72.

Lo hanno annunciato il segretario regionale del partito Roberto Marti e il consigliere regionale della Lega della provincia di Matera Pasquale Cariello.

Per Salvini si tratta di un ritorno in Basilicata a meno di un anno dalla sua ultima presenza.

Un segnale importante che testimonia una costante attenzione verso il Sud e i suoi cittadini da parte del segretario federale della Lega.