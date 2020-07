Il cantante Gianni Morandi posta su Facebook un selfie con la moglie Anna mentre visitano da turisti la città dei sassi.

Visita nella bellissima Matera, la città famosa per i “sassi”, le case scavate nella roccia.

Ci sono passato molte volte, sia come turista, sia per fare uno spettacolo.

Per Anna, invece, questa è la prima volta ma dice che non sarà l’ultima.