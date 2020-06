Ticchio: non dimentichiamo il turismo di ritorno

“Spero vivamente che non cada nel dimenticatoio cosa ha significato l’emigrazione Lucana di mezzo secolo fa. Purtroppo, molto spesso, chi è rimasto in Basilicata non ricorda il passato che ha visto il fenomeno della emigrazione protagonista nel segnare la storia della nostra regione, dimenticando chi eravamo ieri, chi siamo oggi e chi vorremmo essere domani. Il mio invito al Consiglio, il cui presidente Cicala – continua Ticchio – è stato gradito ospite al XIV Congresso della nostra Federazione nel novembre 2019, è quello di dare seguito a qualche iniziativa per gli emigrati, vedi il ripristino del contributo al turismo di ritorno, la richiesta delle agevolazioni Imu e Tari per tutti gli iscritti all’Aire ”.

Così Giuseppe Ticchio, presidente della Federazione Lucana in Svizzera.