“Non mi basta”, il grido di chi non si arrende nel nuovo singolo di Raim online dal 29 maggio

Ci aveva lasciati in un “Labirinto”, così si intitola il brano semifinalista a Sanremo Giovani 2019 e adesso Raim torna con un nuovo singolo “NON MI BASTA” (G Records), disponibile dal 29 maggio in streaming e download. Questo brano è il secondo dei 5 singoli che usciranno entro la fine dell’anno e che anticipano l’atteso album di questo artista dalla voce unica, in uscita nel 2021. “NON MI BASTA”, scritta da Salvatore Riso e prodotta da Ciro Scognamiglio (museek), è il grido potente ed emozionante lanciato da chi non vuole arrendersi alle avversità della vita. “È una canzone che ti spinge ad alzarti e a rimetterti in moto – commenta Raim – ad uscire dalla “zona di comfort” per accettare le sfide della vita con la determinazione di chi vuole vincerle”. Le contaminazioni di soul, elettronica e dance che hanno caratterizzato il primo singolo, sono presenti in modo diverso anche in questo brano e caratterizzano il sound “internazionale” dell’intero album. Una scelta che sta portando Raim ad ampliare il suo pubblico in Italia e nel resto del mondo, in particolare Inghilterra, Germania, Canada e negli States. Subito dopo uscirà anche il video di “NON MI BASTA” sui canali YouTube di Raim e G Records. Protagonista un “doppio Raim”, da un lato intrappolato nella sua stanza e contemporaneamente alla ricerca del sole, simbolo di energia vitale e fonte luminosa in grado di dissolvere tutte le ombre.