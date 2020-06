Gli auguri di pronta guarigione di Zullino a Dangola

La dichiarazione del consigliere regionale Zullino dopo aver appreso la notizia dell’incidente

“Ho appena appreso dello spiacevole avvenimento che ha visto coinvolto, tra gli altri, anche il direttore sanitario dell’azienda Asl di Potenza, Luigi Dangola, in un incidente stradale. La situazione, per fortuna, non è preoccupante, ma ci tengo ad esprimere i miei cari auguri di pronta guarigione al Direttore e a tutti i soggetti coinvolti, sperando che possano velocemente rimettersi”.

Così il presidente della quarta Commissione consiliare “Politica sociale”, Massimo Zullino.