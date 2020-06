EMANUELE BARBATI – LIBERA- RADIO DATE 12/06/2020

Dall’11 giugno singolo in radio, web e store.

A sostegno e in collaborazione con Amref italia e Alzàia onlus prevenzione e sostegno delle donne vittime di violenza.

Nuovo singolo in uscita per EMANUELE BARBATI dal titolo “Libera”

Il singolo dell’artista in uscita per l’etichetta luovo ed edito da iCompany sarà in rotazione radiofonica e disponibile su tutti gli store di download e streaming distribuito da Artist first.

Disponibile sui canali ufficiali dell’artista anche il videoclip dalla settimana successiva.

“Libera” è il nuovo singolo scritto e interamente prodotto artisticamente da Emanuele Barbati, il brano dalle chiare sonorità alternative-pop strizza l’occhio alla musica attuale. “Libera” è una canzone femminista vestita di romanticismo cantautorale, racconta la forza tutta femminile di resistere alle brutture della società moderna e la caparbietà nel rivendicare i propri spazi, la volontà di potersi liberamente esprimere e realizzarsi. “Libera”, che resta comunque una canzone pop, è un omaggio all’attivismo femminile nei vari campi della società ( diritti umani e di genere, ambientalismo, affermazione lavorativa e personale) ed è un invito ad una nuova prospettiva: che le rivendicazioni femministe trovino sempre più voce nell’universo maschile, superando finalmente l’appartenenza di genere. L’omaggio all’universo dell’attivismo femminile acquista forza in “Libera”, a fine videoclip, nella citazione del brano -Rebel Girl- “Quando lei parla, sento la rivoluzione, quando cammina, arriva la rivoluzione, nel suo bacio assaporo la rivoluzione” di Kathleen Hanna (frontwoman delle bikini kill, fondatrice di Riot Grrrl e icona del femminismo punk)

Allo scopo di far conoscere, incentivare e sostenere le realtà che sono profondamente calate nelle attività di sostegno alle donne, il brano libera vanta la collaborazione e il sostegno a due progetti diversi tra loro ma attuali ed importantissimi.

Libera sostiene gli studi delle giovani ragazze sud sudanesi del Liceo Scientifico Femminile WISH (Women in school for health) a Maridi e i progetti di Amref a sostegno della salute delle donne, info sui progetti su www.amref.it

Libera sostiene l’associazione Alzàia onlus dedita al contrasto alla violenza sulle donne

www.associazionealzaia.it

numero utile 327 183 3451 (Reperibilità H24)

Il brano è stato registrato in analogico, senza l’utilizzo di campioni, è stato mixato e masterizzato da Stefano Manca al Sudest studio.

Prodotto durante l’emergenza Covid-19 anche il videoclip è stato realizzato tramite materiale amatoriale e d’archivio, racconta, in un susseguirsi di clip, le fasi di crescita di alcune ragazze, dalle prime ore di vita all’età adulta, l’idea è quella di lasciare, in chi guarda, la sensazione che in ogni bambino ma in questo caso in ogni donna ci sia un seme di rivoluzione da proteggere.

EMANUELE BARBATI è un compositore e autore tarantino.

Laureato col massimo dei voti e menzione in musicologia e storia della musica, ha studiato chitarra, pianoforte e produzione musicale presso il CPM Music Institute di Milano, diretto da Franco Mussida. Al suo terzo singolo edito per luovo/icompany, si appresta all’uscita del nuovo disco. Ha tradotto in dialetto salentino “Il piccolo principe” per l’editrice tedesca Edition Tintenfass- distr. Feltrinelli)

https://luovo.icompany.it/ – www.facebook.com/emanuelebarbati – www.instagram.com/emanuelebarbati www.youtube.com/emanuelebarbati

Per Amref Italia: Fabio Bellumore [email protected]

Per Alzàia onlus: Rosanna Loconsole [email protected]