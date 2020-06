George Floyd, la canzone di Matteo Greco diventa virale

Ha avuto un boom di condivisioni la canzone su George Floyd, l’afroamericano ucciso dalla Polizia, scritta dal cantautore italiano Matteo Greco. L’artista marchigiano, da sempre attento nei suoi brani a dare voce a storie di ingiustizia sociale, qualche giorno fa ha scritto di getto “Mi chiamo George“, una canzone con chitarra e voce, per George Floyd e dopo averla postata in rete il brano è cominciato a rimbalzare diventando subito virale.

In tanti in questi giorni però hanno chiesto a Matteo un arrangiamento completo del brano, che non si è fatto attendere. In pochi giorni Matteo ha deciso di completarla registrandola con tutti gli strumenti nel suo studio, accompagnata da un videoclip (https://www.youtube.com/watch?v=BHQdR_upbbQ),in questi giorni.