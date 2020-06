COVID E TURISMO, LEONE: “LA BASILICATA SI STA ATTREZZANDO”

“Con la stagione estiva oramai alle porte, la Regione continuerà a garantire condizioni di sicurezza ai cittadini lucani, ma ci stiamo attrezzando per accogliere adeguatamente le persone che, come ogni anno, sceglieranno la Basilicata come meta delle proprie vacanze”.

Così l’assessore regionale alla Salute, Rocco Leone, a margine di un incontro con il sindaco di Maratea, Daniele Stoppelli, che si è svolto questa mattina a Potenza nel dipartimento Politiche della persona.

“A seguito di un confronto con i sindaci e valutando i dati relativi ai flussi turistici, nell’ambito dei presidi ospedalieri di Maratea e Policoro, oltre che ad Agromonte per coloro che sceglieranno i nostri percorsi naturalistici, stiamo organizzando degli spazi sanitari – ha aggiunto Leone – in modo da gestire tempestivamente eventuali casi sospetti di infezione da Covid-19.

Ci auguriamo che i numeri confortanti legati all’emergenza sanitaria nella nostra regione e le misure che stiamo adottando, compresa quella di istituire a partire dai prossimi giorni dei punti sanitari dedicati nelle aree turistiche strategiche – sulla costa tirrenica, nel Metapontino e nel Parco nazionale del Pollino, chiaramente senza abbassare la guardia a Matera e nel capoluogo che ha ottenuto il riconosciuto di Città d’arte – possano da un lato tranquillizzare i residenti e dell’altro invogliare tanti turisti a raggiungere la Basilicata”.