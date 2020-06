Consiglieri “Lega Basilicata” incontrano gli operatori turistici

“Ieri i consiglieri e gli assessori della Lega hanno incontrato gli operatori del settore turistico, fortemente colpiti dalla crisi dovuta al Covid-19, prima a Matera e poi a Metaponto”.

E’ quanto comunicato, in una nota, dal gruppo regionale della Lega Basilicata.

“Sono giunti spunti interessanti – hanno sottolineato i consiglieri – per poter porre in essere una strategia condivisa di rilancio del turismo lucano, settore trainante della nostra economia. Il buon momento che la Basilicata sta attraversando per quanto concerne la situazione epidemiologica, ci consente di essere tra le prime regioni in grado di rilanciare un turismo in totale sicurezza”.

“Pertanto, dopo aver approvato una importante misura di sostegno che prevede un contributo a fondo perduto per le aziende del settore – hanno sottolineato gli esponenti della Lega – stiamo lavorando alacremente per poter accogliere nella nostra terra, in totale sicurezza, i turisti”.