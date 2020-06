Contagiata in Lombardia, guarita, rientra in Basilicata il tampone risulta nuovamente positivo

Contagiata in Lombardia, guarita, rientrata in Basilicata e risulta nuovamente positivo. E’ il caso di una donna di Carbone. Il caso è spuntato fuori dai tamponi processati ieri 6 giugno . Nell’ambito dei tamponi processati, infatti, in Basilicata è stata riscontrata una positività di una persona che risulta aver contratto l’infezione in Lombardia. La donna è risultata contagiata nel mese di marzo, ricoverata al San Raffaele per una ventina di giorni, a fine Aprile ha effettuato i due tamponi di rito ed è risultata negariva e dichirata guarita ed ha così raggiunto la Basilicata nei giorni scorsi. All’ingresso in territorio lucano la donna è stata sottoposta a tampone, dopo che ha segnalato il rientro tramite il numero verde della Regione. Ieri la processazione del tampone, che ha restituito esito positivo in seguito a “probabile bassa carica virale residua”, fa sapere la task force della Regione. La donna è attualmente in isolamento in Basilicata presso il suo domicilio e, in quanto paziente già guarita e censita in Regione Lombardia non viene conteggiata in Basilicata.

