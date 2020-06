New York, è disponibile in tutti i digital store “OVER” il nuovo singolo di FABIO GÓMEZ . Accompagnato da un videoclip interamente girato a, è disponibile in tutti i digital storeil nuovo singolo di

OLTRE, soprattutto avere fiducia in se stessi, in questo duro momento storico, abbattendo le paure interiori e le catene che ci ancorano nel preservare la vita…(F.Gomez). …Una canzone che è un inno alla rinascita, un messaggio di positività, un brano che vuole motivare l'ascoltatore a riprendere in mano la propria vita, spingendolo ad andare

“OVER” è un brano dalle sfumature Pop Dance, un genere attuale, affrontato da vari artisti di livello internazionale come Justin Bieber e Lady Gaga, passando per dj come Jax Jones e Calvin Harris.

FABIO GÓMEZ , cantautore Italo Spagnolo reduce dell’album “Niente è Impossibile” pubblicherà il nuovo album in tre versioni diverse (inglese, italiano e spagnolo) puntando ad un mercato internazionale.

La produzione artistica è curata da Marco Zangirolami musicista, compositore, produttore, arrangiatore ed ingegnere del suono di Milano, che vanta collaborazioni con artisti del calibro di Fedez, J-AX, Elisa, Emis Killa, Fabri Fibra, Jake La Furia, Marracash, Mahmood, Gué Pequeno, Salmo, Sfera Ebbasta e moltissimi altri, con la preziosissima collaborazione di Mila Ortiz e Peggy Johnson.

FABIO GÓMEZ e Zangirolami hanno insieme deciso di produrre un album di livello internazionale avvalendosi della collaborazione della cantautrice Inglese Peggy Johnson che ha adattato i testi originali delle canzoni insieme a Mila Ortiz in lingua spagnola e che vanta collaborazioni prestigiose con Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Tiziano Ferro, Zucchero, Il Volo, Emma, Alessandra Amoroso, Nek, e molti altri.

In questo periodo difficile, durante la quarantena e proprio come messaggio di ripresa, FABIO GÓMEZ ha deciso di lanciare dal proprio studio sul Lago di Como, il singolo "OVER", una canzone che sembra avere un testo premonitore della situazione attuale e che anticipa l'album di prossima uscita nelle versioni in italiano dal titolo "OLTRE" e spagnolo col titolo "SIEMPRE".

Instagram: https://www.instagram.com/fabio_gomez_music/

Facebook: https://www.facebook.com/FabioGomezMusic/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCLXfb7tSPDFmErh47k_U8lA

Twitter: https://twitter.com/fabiocancellara?s=20