Pittella aderisce a campagna #Sonoancheaffarinostri

Promossa dall’associazione Radicali Lucani rispetto a quanto sta accadendo ad Hong Kong, il consigliere del Pd ne condivide le ragioni e attraverso un odg intende coinvolgere il Consiglio regionale “per l’affermazione della democrazia e della libertà”

“É sempre doveroso sollevare gli scudi dinanzi alle violazioni dei diritti umani, ovunque si consumino. Ed è per questo che ho deciso di aderire alla campagna #sonoancheaffarinostri promossa dall’associazione Radicali Lucani, rispetto a quanto sta accadendo ad Hong Kong”. Lo afferma il consigliere regionale del Pd che aggiunge: “Ne condivido le ragioni, ritenendo che le democrazie occidentali non possano limitarsi ad una mera espressione di preoccupazione, ma che al contrario bisogni far fronte comune per la difesa della Dichiarazione universale dei Diritti dell’uomo. Per lo stesso motivo, attraverso un ordine del giorno intendo coinvolgere l’intero Consiglio regionale della Basilicata, per una corale affermazione della democrazia e della libertà.”

