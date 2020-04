Farmacisti: accordo sul prezzo delle mascherine o stop alla vendita

Un nuovo appello alle autorità competenti a intervenire sulla speculazione e le difficoltà di distribuzione di mascherine arriva da Federfarma, che chiede di poter vendere i dispositivi di protezione “a prezzi imposti e senza inutili adempimenti burocratici” che annuncia di esser costretta, in assenza di provvedimenti, “a suggerire alle farmacie di astenersi dalla vendita di mascherine”.

Sono introvabili e dai prezzi altissimi, spiegano, con la conseguenza di multe e sequestri per problemi di cui i farmacisti non sono responsabili ma “le prime vittime”

In estate il test del vaccino sull’uomo in Italia – Si lavora per cominciare in Italia durante l’estate la sperimentazione clinica sull’uomo di un vaccino anti Covid-19: lo rende noto il consorzio europeo costituito fra le aziende ReiThera di Pomezia (Roma), Leukocare di Monaco e Univercells di Bruxelles. “Attualmente ReiThera sta svolgendo le attività preparatorie per iniziare la sperimentazione clinica di fase1/2 in Italia durante l’estate 2020”, si legge in una nota del consorzio. “La produzione su larga scala verrà avviata subito dopo”.

Lombardia,100 mln donazioni per emergenza – “La generosità dei lombardi ha superato i 100 milioni di euro di donazioni”.

Lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ringraziando chi ha fatto donazioni “contro l’emergenza che ha colpito con tanta durezza la nostra regione”.

“Una cifra molto concreta, raggiunta – spiega Fontana – grazie a donazioni che vanno dai 5 euro ai 10 milioni”.

“L’intero ricavato – conclude Fontana – e’ destinato ai beni e servizi necessari per fronteggiare l’emergenza: le cose fatte e da fare sono tante, tutto sara’ rendicontato al centesimo”.

(ANSA)