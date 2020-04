“Anche se in Basilicata siamo messi meglio di altre regioni, non dobbiamo in nessun modo abbassare la guardia”: lo ha detto, in un discorso ai lucani, il presidente della Regione, Vito Bardi, chiedendo “a tutti un altro poco di pazienza. Evitiamo che comportamenti avventati buttino a mare i sacrifici che abbiamo fatto in questi mesi”.

