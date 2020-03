PROTEZIONE CIVILE, L’ASSESSORE MERRA REPLICA AL GRUPPO LUCANO

In un momento in cui le istituzioni, ad ogni livello, si stanno prodigando quotidianamente per affrontare tutti gli aspetti dell’emergenza Covid-19, è del tutto fuori luogo attardarsi in polemiche che risultano incomprensibili ai più.

Ma allo stesso tempo è necessario vigilare con attenzione sulle azioni messe in atto da tutti i soggetti che operano a supporto delle istituzioni, per assicurarne l’efficacia e il coordinamento.

Ed è quello che la struttura regionale della Protezione civile sta facendo sin dal primo giorno con il massimo impegno, intervenendo per supportare la task force regionale ed i Comuni nel reperimento di materiali e dispositivi ed anche, se necessario, segnalando procedure non corrette a tutela esclusiva dell’interesse pubblico. Vicenda che ha interessato anche l’autorità inquirente.

Ci sarà tempo e modo per rispondere in maniera dettagliata alle accuse che inopinatamente vengono mosse dal responsabile del Gruppo lucano. Per ora mi preme soltanto sottolineare che non saranno le sue polemiche pretestuose a frenare l’attività della struttura regionale della Protezione civile”.

È quanto ha dichiarato l’assessore alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata, Donatella Merra, replicando alle affermazioni del responsabile del Gruppo lucano di protezione civile Giuseppe Priore.