Coronavirus:in Basilicata i contagiati sono 51

POTENZA, 20 MAR – Sono risultati positivi al coronavirus 14 dei 78 tamponi analizzati nelle ultime ore nel laboratorio dell’ospedale San Carlo di Potenza: il dato totale dei contagiati lucani, che comprende anche i campioni esaminati nella tarda serata di ieri, è quindi salito a 51.

Secondo quanto reso noto dalla task force regionale, all’ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera due pazienti sono ricoverati nel reparto di malattie infettive e uno in terapia intensiva, al San Carlo ci sono otto ricoverati in malattie infettive e cinque in terapia intensiva.

(ANSA)