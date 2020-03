Gli Azzurri e le Azzurre in campo per le #leregoledelgioco

Si moltiplicano le iniziative di raccolta fondi e di promozione delle buone regole da mantenere in questi giorni di quarantena per tutti. #leregoledelgioco è l’hashtag della campagna promossa dagli Azzurri e dalle Azzurre della Federazione Italiana Giuoco Calcio, per sensibilizzare sui corretti comportamenti da tenere in questo momento.

La campagna, promossa sulle testate sportive, si svilupperà sui canali ufficiali della Federazione e delle Nazionali italiane maschile e femminile: una social activation in cui molti protagonisti azzurri scenderanno in campo attraverso 11 regole del gioco.

Ciascun protagonista della campagna realizzerà una storia e un breve video. Il primo è il ct degli azzurri Roberto Mancini con la prima regola, “il nuovo schema della Nazionale è 1-1-1: per combattere la diffusione del Coronavirus manteniamo almeno un metro di distanza l’uno dall’altro.

”Hanno aderito alla campagna i Commissari Tecnici Milena Bertolini e Roberto Mancini e diversi calciatori e calciatrici: i primi a scendere in campo saranno Leonardo Bonucci, Federico Chiesa, Gianluigi Donnarumma, Alia Guagni, Manuela Giugliano, Cristiana Girelli, Ciro Immobile, Jorginho e Nicolò Zaniolo. Ai due capitani delle Nazionali, Giorgio Chiellini e Sara Gama, sarà affidata la conclusione della campagna.

Le 11 regole del gioco degli Azzurri e delle Azzurre:

REGOLA #1. IL NUOVO SCHEMA DELLA NAZIONALE E’ 1-1-1: per combattere la diffusione del Coronavirus manteniamo almeno un metro di distanza l’uno dall’altro.

REGOLA #2. GIOCA SOLAMENTE IN CASA: Prova a utilizzare questo tempo per scoprire il piacere di stare in casa.

REGOLA #3. TRATTA LE TUE MANI CON I GUANTI: Per combattere la diffusione del Coronavirus ricorda di lavare bene le mani con regolarità.

REGOLA #4. DIFENDI ANCHE L’ALTRA PORTA: Anziani, famiglie, vicini. In questo periodo aiutiamoci a vicenda.

REGOLA #5. EVITA LE MISCHIE IN AREA: Per limitare la diffusione del Coronavirus dobbiamo evitare assembramenti soprattutto in luoghi chiusi.

REGOLA #6. MIGLIORA NEL FRASEGGIO: Per limitare la diffusione del Coronavirus dobbiamo convincere tutti ad essere più responsabili.

REGOLA #7. NON FARTI PRENDERE IN CONTROPIEDE: Sul Coronavirus circolano tante fake news. Verifica sempre la provenienza delle notizie.

REGOLA #8. LIMITA LE FUGHE SULLA FASCIA: Per limitare la diffusione del Coronavirus dobbiamo limitare gli spostamenti.

REGOLA #9. SFRUTTA TUTTI GLI SPAZI: Anche se restiamo in casa dobbiamo sempre cercare di fare attività motoria.

REGOLA #10. PUNTA TUTTO SULLA FANTASIA: Per trascorrere al meglio questo periodo di quarantena, non dobbiamo mai perdere il buonumore.

REGOLA #11. FAI DI TUTTO PER FAR VINCERE LA SQUADRA: Per limitare la diffusione del Coronavirus dobbiamo tenere duro e tifare l’uno per l’altro.

La campagna ha anche l’obiettivo di sostenere le strutture sanitarie in prima linea in questa emergenza. La Figc, per esempio, ha deciso di donare un contributo di 100.000 euro all’Istituto Nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma.

AC Milan e Fondazione Milan hanno invece donato 250.000 euro ad AREU, Azienda Regionale Emergenza Urgenza, l’ente impegnato nell’affrontare le emergenze sanitarie nella Regione Lombardia, oltre a istituire una raccolta fondi per coinvolgere tifosi e appassionati.

Francesco Totti, insieme a Dash, di cui è uno dei testimonial, ha donare sempre allo Spallanzani 15 apparecchiature per la terapia intensiva.