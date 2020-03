AGRICOLTURA, FANELLI: ISTITUIREMO UNA SPECIFICA UNITÀ DI CRISI

Come preannunciato nei giorni scorsi dall’assessore regionale alle Politiche Agricole e Forestali, Francesco Fanelli, la Giunta regionale ha approvato, nel corso della seduta odierna, la proroga del Bando Misura 6.4.2 “Sostegno alla costituzione e allo sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche”, rinviando ulteriormente la scadenza, visto l’evolversi della situazione emergenziale, al 18 aprile 2020.

Sempre per venire incontro alle esigenze del mondo agricolo in questa difficile fase, l’assessore Fanelli ha incontrato in videoconferenza le organizzazioni datoriali agricole in merito alla problematica del settore lattiero caseario, dato che proprio in queste ore centinaia di quintali di latte fresco non vengono ritirati dalle aziende produttrici, a causa delle disdette di fornitura dei canali tradizionali che riforniscono bar, ristoranti e pizzerie.

“Nelle prossime ore – conclude Fanelli – istituiremo presso il nostro Dipartimento un tavolo di unità di crisi del Comparto agricolo, da me presieduto, di cui faranno parte i dirigenti del dipartimento e l’Alsia al fine di monitorare questa difficile fase e adottare eventuali iniziative a supporto dell’agricoltura lucana”.