EMERGENZA SANITARIA CORONAVIRUS, NEGATIVI I TEST EFFETTUATI

Dei 32 test effettuati finora in Basilicata per l’emergenza sanitaria Coronavirus 25 sono risultati negativi, mentre per 7 le analisi sono in corso. Lo rende noto la task force regionale.

Al numero verde 800996688 (attivo tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 20,00) sono arrivate ieri 99 chiamate, mentre oggi fino alle 12,30 le chiamate sono state 51.

Tutti i contatti hanno riguardato richieste di informazioni e sono stati gestiti con attesa telefonica inferiore ai 20 secondi. In questo servizio sono impegnati oltre 40 operatori telefonici opportunamente formati.

Altre informazioni sull’ordinanza emessa dal presidente della Regione Basilicata Vito Bardi e sui contatti telefonici delle Asl e della Protezione civile sono disponibili sul sito web della Regione.

Come annunciato in precedenza, da oggi a Matera è attivo un nuovo servizio di continuità assistenziale turistica (guardia medica) nella sede di via Gramsci (tel. 0835/253723).