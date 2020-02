BARDI A MATERA PER CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA A CORPO GDF

“Una giornata importante non solo per la Guardia di Finanza ma anche per il comune di Matera. Concedere la Cittadinanza Onoraria ad un Corpo come le Fiamme Gialle è qualcosa di veramente significativo” questo il commento del Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, che ha partecipato alla seduta straordinaria del Consiglio comunale di Matera.

Il conferimento della Cittadinanza Onoraria al Corpo della Guardia di Finanza è stato approvato all’unanimità da tutti i consiglieri presenti. Il sindaco di Matera, Raffaello De Ruggieri ha spiegato le motivazioni di tale scelta quale espressione di gratitudine verso questo Corpo per l’alto senso del dovere e il costante impegno volto al contrasto dell’illegalità. La cerimonia si è svolta nell’Auditorium comunale “Raffaele Gervasio” .

Al termine della seduta consiliare l’esibizione della Fanfara della Legione Allievi del Corpo, diretta dal Maestro Luogotenente c.s. Gregorio Pasquino. L’evento è stato presenziato dal Gen. C.A. Ignazio Gibilaro, Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale della Guardia di Finanza, dal Gen. B. Antonio De Nisi, Comandante Regionale Basilicata, e dalle più alte Autorità civili, militari e religiose lucane.

“Un prestigioso riconoscimento – continua il Presidente Bardi – per un Corpo che opera per il rispetto della comunità, della legalità e che soprattutto tanto ha dato alla città di Matera Capitale Europea della Cultura 2019.

Sono particolarmente emozionato perché dopo 46 anni trascorsi nella Guardia di Finanza mi fa piacere essere stato presente, nella mia regione, ad una cerimonia che ha conferito un riconoscimento così importante a questo valido Corpo” conclude il Presidente.