Viola Violi “ALMA” L’album d’esordio dell’artista è un omaggio alla donna libera e indipendente

TRACKLIST 1. CSFU: Il disco si apre con CSFU (il Caldo Separa e Il Freddo Unisce), un brano R’n’B/funk che descrive un litigio tra due persone. 2. ALMA: Alma attraversa vari momenti musicali creando un connubio davvero originale tra reggae e pop. 3. NON TI PERDERE: Scritta inizialmente per orchestra e arrangiata successivamente per una formazione più ridotta, Non ti perdere è la canzone più dolce di questo disco, la presenza del trombone rende ancora più sonora l’emozione che scorre tra le parole dedicate alla famiglia, alle cugine e al fratello di Viola. 4. MALAIKA: Il colpo di scena è evidente, il brano si auspica che una ninna nanna ((letteralmente Malaika, “angelo” in swahili e famosa canzone africana) possa portare la pace nel mondo e lo fa con un ritmo incalzante e originale, una composizione che spiazza continuamente chi ascolta, resa ancora più intensa dalle linee di pianoforte e contrabbasso in unisono e riff distorti. 5. FEMMINA: Produzione hip hop old school con un sample di Frank Sinatra e un testo molto diretto che punta il dito verso chi si permette di discriminare il genere femminile. 6. ANCORA: La traccia soul per eccellenza, un amore finito male che non si riesce a dimenticare, con un ritornello reso evocativo dai cori e dall’uso del Wurlitzer. 7. MARE DI CAFFÈ: “La soluzione a tanti nostri problemi? Ballare” (James Brown). Un mare di caffè dove perdersi nelle proprie riflessioni sull’amore, una delle prime canzoni scritte da Viola dove la sperimentazione la fa da padrona. 8. LE COSE CHE NON SO: Il brano con i toni più forti, il primo uscito e l’unico con una sonorità riconducibile al mondo della trap music. Il pezzo si apre con una frase forte: “Non sono nessuno e non so un c****”, in controtendenza alla continua autocelebrazione che caratterizza molte delle ultime produzioni in questo ambito.