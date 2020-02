Internazionalizzazione: competenze al servizio delle imprese con la partnership tra Beyond The Box e IMIT

Milano, 10 febbraio 2020 – È stata firmata il 7 febbraio scorso una partnership strategica tra Beyond The Box, giovane startup di Milano e IMIT, Italian Managers For International Trade.

Due realtà che puntano alla valorizzazione delle competenze e, soprattutto, alla condivisione delle conoscenze, si sono unite in una partnership.

“L’obbiettivo di questa partnership strategica ci permette di avere tra gli utenti le competenze certificate degli associati IMIT che possono supportare su tematiche legali, fiscali e commerciali sull’internazionalizzazione. Tantissime competenze che riteniamo porteranno un valore aggiunto agli utenti di BeyondTheBox” ci racconta Aleksandra Maravic, co-founder e CEO di Beyond The Box.

Oggi più che mai tutto viene fatto tramite l’utilizzo di internet e c’è una forte necessità di innovare anche il modo in cui le persone accedono e offrono le competenze.

Per IMIT sarà un nuovo canale per mettere a disposizione le competenze dei propri associati:

“Con questa alleanza aumenta la qualità dei servizi che IMIT offre ai suoi soci, nello sforzo continuo dell’associazione di essere un punto di riferimento per i manager” aggiunge il presidente di IMIT Andrea Bonardi.

Il funzionamento del servizio è molto semplice: tramite un sistema di video-chiamate della durata di 20 o 40 minuti si potrà richiedere l’aiuto di un esperto nella soluzione delle problematiche che si incontrano durante il proprio lavoro.

L’importanza di questo sistema innovativo non va ricercata solo nella facilità di utilizzo e nella rapidità con cui si potrà interagire con le persone che daranno l’aiuto necessario per poter continuare il proprio lavoro.

Un aspetto fondamentale della piattaforma è l’inclusione garantita da Boxy, l’intelligenza artificialesviluppata da Beyond The Box, che non fa il match tra persone ma bensì tra competenze e attività.

Questo permette di avere una piattaforma 100% inclusiva eliminando ogni tipo di discriminazione dovuta al sesso, l’età, il colore della pelle, le esperienze lavorative in un settore diverso o altro. Contano solo le competenze e la capacità di aiutare gli altri.

A fine febbraio Beyond The Box, che già conta oltre 400 utenti che offrono le loro competenze darà inizio a una campagna di equity crowdfunding sulla piattaforma BackToWork24 (www.backtowork24.com).

In questo modo la start up aprirà agli investitori che potranno offrire il proprio supporto per rendere il modello di condivisione competenze, ovvero lo “sharing competencies”, disponibile a tutti.

BEYOND THE BOX (www.beyondthebox.it) è nota per aver realizzato una piattaforma per la condivisione delle competenze che ha come focus manager e imprenditori ma può essere utilizzata da chiunque sia alla ricerca di competenze di esperti nelle più diverse tematiche d’impresa dall’IT, al Marketing, dal copyright alle questioni legali, dalla finanza alle problematiche relative a software e molto altro ancora.

IMIT (www.assimit.it), l’Italian Managers for International Trade è inveceun’associazione che garantisce la qualificazione degli esperti che operano nel commercio con l’estero e nei processi di internazionalizzazione delle imprese, attraverso processi di verifica, valutazione e validazione delle competenze professionali.