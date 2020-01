CALCIO A CINQUE : PRIMA VITTORIA IN TRASFERTA PER IL DENVAL SENISE

VILLA D’AGRI – Prima vittoria in trasferta per il Denval Senise che al Palasport di Villa d’Agri s’impone per cinque reti a tre sul Futsal Marsico.

Per la cronaca, la prima frazione di gioco é di marca senisese, che esprime un gioco frizzante con bei fraseggi ed azioni pericolose.

La doppietta di Pesce e le reti di Morelli e Palese, consentono ai Sinnici di chiudere la prima frazione di gioco in vantaggio per quattro reti a zero.

Nella ripresa i sinnici abbassano il baricentro consentendo ai padroni di casa di rendersi più volte pericolosi.

Ci provano infatti nei primi minuti di gioco ma sbagliano un calcio di rigore. Nei minuti successivi, la pressione si fa più insistente, e sono le reti di Pascale, Giampietro e Milano a ravvivare la gara portando i padroni di casa sul quattro a tre.

A pochi minuti dalla fine è Morelli per i Sinnici a trovare il guizzo vincente e a fissare il risultato sul cinque a tre.

Soddisfatto il Presidente Cappuccio che ha detto “Abbiamo fatto un ottima gara, un primo tempo sugli scudi, nella ripresa abbiamo abbassato il baricentro, dando più campo al Marsico, ma siamo riusciti a vincere.

Sabato attendiamo la capolista Pisticci al Palarotalupo, e sia per noi che per loro, può rappresentare la svolta di questo campionato”.

TABELLINO

Futsal Marsico:Rocco,Lombardi, Corleto, Laurino, Marinelli, Amodio, Milano, D’Elia, Marsciano, Pascale, Giampietro, Di Grazia

Denval Senise: Collarino, Papaleo, Blumetti, Vitale, Urgo, Morelli, Pesce, Palese, Castelluccio, Iacovino, Formica, Uccelli. All. Bloise

Marcatori : Pesce Pesce, Morelli , Morelli, Palese ( D.S) , Pascale, Giampiero, Milano ( F.M)

Arbitro : Argento – Cardettini

Vincenzo Roseti