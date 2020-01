ANDREA FORNARI presenta “Too Young Too Afraid”

Dopo i primi due singoli estratti “Bright Lights” e “Superstar”, arriva “Too Young Too Afraid”, l’ultimo brano che chiude e completa “TEMPO” l’EP del cantante e compositore electro-folk Andrea Fornari in arrivo il 7 febbraio per Ghost Records.

Tre brani che anticipano un grande cambiamento. Tre canzoni che chiudono un ciclo e ne riaprono un altro, “una danza leggera,” come afferma lo stesso Fornari: ” un viaggio all’interno della giungla di pensieri e parole che ognuno di noi si porta dentro”.

Il primo singolo estratto “Bright Lights”, è “un brano sospeso tra atmosfere ricche di energia positiva e melodie velatamente malinconiche. Questo connubio è una costante nella mia musica. Bright Lights si muove leggera tra le certezze e le paure, un viaggio all’interno della giungla di pensieri e parole che ognuno di noi si porta dentro.” “Superstar” pubblicato a dicembre è “forse la canzone più pop contenuta all’interno dell’EP. Ho cercato di arrangiarla inserendo delle atmosfere electro e indie, mi piace quando gli stili si contamino. “To Mob” in inglese significa assalire, molestare, la canzone prova a raccontare un tema dai contorni ancora troppo offuscati.” “Too Young Too Afraid” è il brano che completa senza dubbio la trilogia, anticipando un viaggio all’interno di stessi che porterà a un grande cambiamento. “Too Young Too Afraid” chiude in questo modo il ciclo, per lasciar spazio a nuovi progetti in arrivo.

Andrea Fornari è un cantautore polistrumentista nato a Torino il 24 luglio 1987.

Nel 2016 pubblica il suo primo EP dal titolo “Home” (Ghost Records), scritto e prodotto in Lussemburgo, dove Andrea ha vissuto per 4 anni.

Il Videoclip del primo singolo “Stormy Water” (realizzato da Mauro Talamonti) riceve una candidatura ai “Luxembourg Music Awards”, aggiudicandosi il premio della giuria.

Nel 2018 pubblica il suo primo album “ERA” (Ghost Records), anticipato dal singolo “Monday Morning Light”. I brani contenuti all’interno di “ERA” entrano a far parte della colonna sonora di Untraditional 2, la serie TV ideata da da Fabio Volo.

Andrea Fornari:

www.facebook.com/andreafornari.af

www.instagram.com/iamandreafornari/?hl=en